Мбаппе – третий футболист в XXI веке с хет-триком в класико. Месси делал его дважды, Суарес – один раз
Килиан Мбаппе – третий футболист в XXI веке с хет-триком в класико.
Нападающий «Реала» забил три мяча в ворота «Барселоны» (3:4) в матче 35-го тура Ла Лиги.
В XXI веке хет-трики в класико также делали Лионель Месси (дважды) и Луис Суарес (один раз).
В этом сезоне Килиан Мбаппе с 27 голами возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Испании. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости