Мбаппе – третий футболист в XXI веке с хет-триком в класико. Месси делал его дважды, Суарес – один раз

Килиан Мбаппе – третий футболист в XXI веке с хет-триком в класико.

Нападающий «Реала » забил три мяча в ворота «Барселоны» (3:4) в матче 35-го тура Ла Лиги .

В XXI веке хет-трики в класико также делали Лионель Месси (дважды) и Луис Суарес (один раз).

В этом сезоне Килиан Мбаппе с 27 голами возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Испании. Его статистику можно изучить здесь .