«Реал» и Трент достигли устного соглашения. Защитник «Ливерпуля» подпишет 5-летний контракт (Фабрицио Романо)
«Реал» договорился о трансфере Трента Александер-Арнолда.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что клуб достиг устного соглашения с 26-летним защитником, покидающим «Ливерпуль» на правах свободного агента.
В настоящее время идет процесс подготовки документов для подписания 5-летнего контракта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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