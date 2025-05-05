«Реал» и Трент достигли устного соглашения. Защитник «Ливерпуля» подпишет 5-летний контракт (Фабрицио Романо)

«Реал» договорился о трансфере Трента Александер-Арнолда.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Сообщается, что клуб достиг устного соглашения с 26-летним защитником, покидающим «Ливерпуль » на правах свободного агента.

В настоящее время идет процесс подготовки документов для подписания 5-летнего контракта.