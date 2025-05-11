Микель Артета: «Арсенал» хотел выиграть ЛЧ и верил, что сможет. Упустили слишком много хороших моментов против «ПСЖ». У них был лучший вратарь мира»
Микель Артета сожалеет, что «Арсенал» не выиграл Лигу чемпионов.
«Мы хотели выиграть Лигу чемпионов и верили, что сможем.
Вечер среды – один из самых грустных, но полных гордости за мое время во главе «Арсенала». Я хочу обсудить, почему мы не выиграли. И что мы должны сделать, чтобы выиграть. Вот что должно двигать этим клубом и всеми вовлеченными в его деятельность.
Многое должно идти своим чередом. Мы увеличили вероятность того, что выйдем в финал, и сделали ее очень высокой. Но мы упустили слишком много хороших моментов. Мы можем отдать им должное. У них был лучший вратарь в мире, спасавший ворота», – сказал тренер «Арсенала».
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
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