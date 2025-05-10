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«Краснодар» проиграл впервые за 4 матча – ЦСКА. После 1:4 от «Зенита» были 3 победы подряд

ЦСКА прервал победную серию «Краснодара».

Московский клуб одолел «быков» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Перед этим матчем действующий лидер чемпионата России, после 1:4 от «Зенита», выиграл трижды подряд: у «Ахмата» (3:1), «Динамо» Махачкала (3:2) и «Рубина» (2:1).

В последних девяти играх в Премьер-лиге у «Краснодара» семь побед и два поражения. Ему осталось сыграть с «Оренбургом» (17 мая) и «Динамо» Москва (24 мая).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКраснодар
logoЦСКА
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
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