«Краснодар» проиграл впервые за 4 матча – ЦСКА. После 1:4 от «Зенита» были 3 победы подряд

ЦСКА прервал победную серию «Краснодара».

Московский клуб одолел «быков» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ .

Перед этим матчем действующий лидер чемпионата России, после 1:4 от «Зенита», выиграл трижды подряд: у «Ахмата» (3:1), «Динамо» Махачкала (3:2) и «Рубина» (2:1).

В последних девяти играх в Премьер-лиге у «Краснодара » семь побед и два поражения. Ему осталось сыграть с «Оренбургом» (17 мая) и «Динамо» Москва (24 мая).