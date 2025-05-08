Морган о словах Артеты: «Бред, ему стоит перестать делать вид, что «Арсенал» – лучшая команда Европы, когда мы даже не лучшая команда Англии. «ПСЖ» снова полностью переиграл нас»

Пирс Морган раскритиковал Микеля Артету после поражения «Арсенала» от «ПСЖ».

«Арсенал» на выезде уступил «ПСЖ» (1:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и покинул турнир (1:3 по сумме двух матчей).

После матча в Париже главный тренер лондонцев заявил : «Арсенал» был намного лучше «ПСЖ». В обоих матчах лучшим был голкипер парижан». Артета также высказался о турнире в целом: «Не думаю, что в Лиге чемпионов была команда лучше, чем «Арсенал». Мы заслужили большего против «ПСЖ». Кроме того, баск сказал : «Счет должен был быть 3:0 после 20 минут. «Арсенал» был намного лучше в течение длительных отрезков в обеих играх».

«Лучшая команда победила, точка. Отвратительная защита. «ПСЖ » снова полностью переиграл «Арсенал». И отсутствие нападающего у нас никогда не было так очевидно, как в этих двух матчах», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» по поводу игры.

Он также резко оценил заявления Артеты .

«Бредовая чушь. Артете стоит перестать делать вид, что «Арсенал» – лучшая команда Европы, когда мы даже не лучшая команда Англии.

И мы никогда не выиграем больших трофеев, пока не подпишем настоящего нападающего мирового класса. Все это знают», – добавил Морган .

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