Морган о словах Артеты: «Бред, ему стоит перестать делать вид, что «Арсенал» – лучшая команда Европы, когда мы даже не лучшая команда Англии. «ПСЖ» снова полностью переиграл нас»
«Арсенал» на выезде уступил «ПСЖ» (1:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и покинул турнир (1:3 по сумме двух матчей).
После матча в Париже главный тренер лондонцев заявил: «Арсенал» был намного лучше «ПСЖ». В обоих матчах лучшим был голкипер парижан». Артета также высказался о турнире в целом: «Не думаю, что в Лиге чемпионов была команда лучше, чем «Арсенал». Мы заслужили большего против «ПСЖ». Кроме того, баск сказал: «Счет должен был быть 3:0 после 20 минут. «Арсенал» был намного лучше в течение длительных отрезков в обеих играх».
«Лучшая команда победила, точка. Отвратительная защита. «ПСЖ» снова полностью переиграл «Арсенал». И отсутствие нападающего у нас никогда не было так очевидно, как в этих двух матчах», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» по поводу игры.
Он также резко оценил заявления Артеты.
«Бредовая чушь. Артете стоит перестать делать вид, что «Арсенал» – лучшая команда Европы, когда мы даже не лучшая команда Англии.
И мы никогда не выиграем больших трофеев, пока не подпишем настоящего нападающего мирового класса. Все это знают», – добавил Морган.
У «Арсенала» сезон без трофеев. Справедливо ли считать провалом?
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