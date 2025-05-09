Дзюба о Дне Победы: «Великая страна! Великая победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений»

«Акрон» и Артем Дзюба поздравили с Днем Победы.

Клуб из Тольятти опубликовал видео, на котором игроки возлагают цветы к Вечному огню в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«С Днем Победы! Наше поколение должно не только помнить и чтить подвиг героев, но и передавать эту память своим детям.

Великая страна! Великая победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений. С Великим праздником! Ура!!!» – написал форвард «Акрона » Дзюба .