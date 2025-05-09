Дзюба о Дне Победы: «Великая страна! Великая победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений»
«Акрон» и Артем Дзюба поздравили с Днем Победы.
Клуб из Тольятти опубликовал видео, на котором игроки возлагают цветы к Вечному огню в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
«С Днем Победы! Наше поколение должно не только помнить и чтить подвиг героев, но и передавать эту память своим детям.
Великая страна! Великая победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений. С Великим праздником! Ура!!!» – написал форвард «Акрона» Дзюба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
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