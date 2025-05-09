Фетисов о параде в Москве: «Присутствовало большое количество иностранных друзей – это говорит об уважении к нашему президенту, стране, истории и народу. Эмоции переполняют»
Вячеслав Фетисов поделился мнением о параде в Москве в честь 9 мая.
«Как обычно, эмоции переполняют. Все меньше и меньше наших героев остается с нами, но мы обязаны делать все, чтобы их помнить.
В этом году 80-летие, и сегодня присутствовало большое количество иностранных друзей, которые приехали разделить с нами этот день. Это говорит об уважении к нашему президенту, стране, истории и нашему народу.
Перед нами стоит большая ответственность за будущие победы во всех направлениях», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Сообщалось, что на парад приехали 29 глав делегаций иностранных государств.
«Идет попирание всех прав, в том числе связанных с прессой». Фетисов об отказе МОК в аккредитации на ОИ-2026 россиянам
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости