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  • Фетисов о параде в Москве: «Присутствовало большое количество иностранных друзей – это говорит об уважении к нашему президенту, стране, истории и народу. Эмоции переполняют»
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Фетисов о параде в Москве: «Присутствовало большое количество иностранных друзей – это говорит об уважении к нашему президенту, стране, истории и народу. Эмоции переполняют»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о параде в Москве в честь 9 мая.

«Как обычно, эмоции переполняют. Все меньше и меньше наших героев остается с нами, но мы обязаны делать все, чтобы их помнить.

В этом году 80-летие, и сегодня присутствовало большое количество иностранных друзей, которые приехали разделить с нами этот день. Это говорит об уважении к нашему президенту, стране, истории и нашему народу.

Перед нами стоит большая ответственность за будущие победы во всех направлениях», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Сообщалось, что на парад приехали 29 глав делегаций иностранных государств.

«Идет попирание всех прав, в том числе связанных с прессой». Фетисов об отказе МОК в аккредитации на ОИ-2026 россиянам

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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