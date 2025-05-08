В финале ЛЧ впервые за пять лет не будет клубов из Англии и Испании. Сыграют итальянский «Интер» и французский «ПСЖ»
Впервые за пять лет в финале ЛЧ не будет клубов ни из Англии, ни из Испании.
До полуфинала из числа представителей АПЛ и Ла Лиги дошли «Арсенал» и «Барселона» соответственно. «Канониры» дважды проиграли «ПСЖ» (0:1, 1:2), «блауграна» уступила «Интеру» (3:3, 3:4).
В предыдущих четырех сезонах в финале участвовал по крайней мере один клуб из Англии или Испании. Не было таковых в последний раз в ЛЧ-2019/20 – тогда «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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