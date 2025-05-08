В финале ЛЧ впервые за пять лет не будет клубов из Англии и Испании. Сыграют итальянский «Интер» и французский «ПСЖ»

Впервые за пять лет в финале ЛЧ не будет клубов ни из Англии, ни из Испании.

До полуфинала из числа представителей АПЛ и Ла Лиги дошли «Арсенал » и «Барселона » соответственно. «Канониры» дважды проиграли «ПСЖ» (0:1, 1:2), «блауграна» уступила «Интеру» (3:3, 3:4). В предыдущих четырех сезонах в финале участвовал по крайней мере один клуб из Англии или Испании . Не было таковых в последний раз в ЛЧ-2019/20 – тогда «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0).