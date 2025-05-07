«ПСЖ» во 2-й раз в истории сыграет в финале ЛЧ. В 2020 году парижане уступили «Баварии»

«ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз.

Команда Луиса Энрике дважды обыграла «Арсенал » в полуфинале – 1:0 и 2:1. В решающем матче турнира они встретятся с «Интером».

Впервые «ПСЖ » сыграл в финале ЛЧ в 2020 году. Тогда он уступил «Баварии» – 0:1.

Игра французского клуба с «Интером » пройдет в Мюнхене 31 мая.