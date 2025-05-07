«ПСЖ» во 2-й раз в истории сыграет в финале ЛЧ. В 2020 году парижане уступили «Баварии»
«ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз.
Команда Луиса Энрике дважды обыграла «Арсенал» в полуфинале – 1:0 и 2:1. В решающем матче турнира они встретятся с «Интером».
Впервые «ПСЖ» сыграл в финале ЛЧ в 2020 году. Тогда он уступил «Баварии» – 0:1.
Игра французского клуба с «Интером» пройдет в Мюнхене 31 мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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