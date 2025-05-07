«Арсенал» не выходит в финал ЛЧ с 2006 года и ни разу не выигрывал турнир

«Арсенал» 19 лет не выходит в финал Лиги чемпионов.

Команда Микеля Артеты дважды проиграла «ПСЖ » в полуфинале – 0:1 и 1:2.

«Канониры» ни разу в своей истории не выигрывали ни Лигу чемпионов, ни Кубок европейских чемпионов. До решающего матча они доходили только в 2006 году – и уступили «Барселоне» (1:2).