«Арсенал» не выходит в финал ЛЧ с 2006 года и ни разу не выигрывал турнир
«Арсенал» 19 лет не выходит в финал Лиги чемпионов.
Команда Микеля Артеты дважды проиграла «ПСЖ» в полуфинале – 0:1 и 1:2.
«Канониры» ни разу в своей истории не выигрывали ни Лигу чемпионов, ни Кубок европейских чемпионов. До решающего матча они доходили только в 2006 году – и уступили «Барселоне» (1:2).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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