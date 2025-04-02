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Жена Алвеса об оправдании игрока: «Я всегда верила в его невиновность и была на его стороне. Восприняла новость со слезами счастья и огромным облегчением»

Жена Дани Алвеса заявила, что не сомневалась в невиновности футболиста.

Напомним, Верховный суд Каталонии оправдал бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств. 

– Джоана, как вы восприняли новость об оправдательном приговоре?

– Со слезами счастья и огромным облегчением от этого нового начала.

– Это вызвало много споров. Как вы себя чувствуете, будучи беременной, вдобавок ко всему?

– Именно поэтому я беспокоюсь только о ребенке. Я думаю только о том, чтобы он был здоровым и сильным.

– Вы когда-нибудь сомневались в невиновности вашего мужа или всегда доверяли ему?

– Нет, я всегда верила в его невиновность и именно поэтому всегда была на его стороне.

– Возможно, даже в вашем окружении есть люди, у которых могут быть сомнения [относительно невиновности Дани]. Как вы реагировали на их комментарии?

– Мое окружение ни секунды не сомневалось в его невиновности. Они слишком хорошо нас знают, – сказала Джоана Санс. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Hola!
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