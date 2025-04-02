Жена Алвеса об оправдании игрока: «Я всегда верила в его невиновность и была на его стороне. Восприняла новость со слезами счастья и огромным облегчением»
Напомним, Верховный суд Каталонии оправдал бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств.
– Джоана, как вы восприняли новость об оправдательном приговоре?
– Со слезами счастья и огромным облегчением от этого нового начала.
– Это вызвало много споров. Как вы себя чувствуете, будучи беременной, вдобавок ко всему?
– Именно поэтому я беспокоюсь только о ребенке. Я думаю только о том, чтобы он был здоровым и сильным.
– Вы когда-нибудь сомневались в невиновности вашего мужа или всегда доверяли ему?
– Нет, я всегда верила в его невиновность и именно поэтому всегда была на его стороне.
– Возможно, даже в вашем окружении есть люди, у которых могут быть сомнения [относительно невиновности Дани]. Как вы реагировали на их комментарии?
– Мое окружение ни секунды не сомневалось в его невиновности. Они слишком хорошо нас знают, – сказала Джоана Санс.
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