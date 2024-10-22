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Агент Сафонов об Акинфееве как футбольном идоле России: «Он супер популярный, столько лет на уровне плюс «нога Бога». Но есть нюанс – болельщики «Спартака» его никогда не воспримут»

Агент Алексей Сафонов высказался об Игоре Акинфееве как футбольном идоле России.

Месси в Аргентине идол, а можно ли назвать таковым Акинфеева для российского футбола?

– Объективно говоря, Акинфеев супер популярный. Но есть определенный нюанс — в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики «Спартака» его никогда не воспримут. «Динамо» как братский клуб его признает, а болельщики «Спартака» – нет.

С «Зенитом» то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своем уровне... Рекорды Дзюбы и Кержакова побьют. А Акинфеева – нет. Никто и близко не побьет.

Сколько игр он сыграл, сколько у него игр на ноль, сколько он за сборную выручил, плюс та самая нога Акинфеева. Можно сказать «нога Бога», по аналогии с Марадоной», – сказал Сафонов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
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