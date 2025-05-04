Соболев сделал первый дубль за «Зенит» – в игре с «Пари НН». У форварда 3 гола и ассист в 5 последних матчах в РПЛ
Александр Соболев сделал первый дубль за «Зенит».
28-летний нападающий сперва на 54-й минуте сравнял счет в матче 27-го тура Мир РПЛ против «Пари НН», а затем, на 83-й, вывел свою команду вперед (2:1, второй тайм).
Соболев проводит 20-й матч за «Зенит» в Премьер-лиге после перехода из «Спартака». На его счету три гола и ассист. Ранее он забил в матче с «Локомотивом» (1:1), а также отдал результативный пас в игре с «Краснодаром» (4:1).
Все четыре очка игрока в РПЛ за петербуржцев пришлись на пять последних матчей.
В Фонбет Кубке России Александр за 7 матчей забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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