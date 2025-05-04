Соболев из центра штрафной пробил мимо штанги в 1-м тайме матча с «Пари НН». Через 4 минуты форвард «Зенита» головой не забил с линии вратарской
Александр Соболев упустил два голевых момента в матче «Зенит» – «Пари НН».
28-летний нападающий проводит 20-й матч в Мир РПЛ в составе клуба из Санкт-Петербурга после перехода из «Спартака». В его активе гол и результативный пас.
На 20-й минуте Александр развернул Свена Карича в центре штрафной после паса Вендела. У форварда было много свободного пространства, но он несильно катнул мяч, и тот прокатился рядом со штангой, миновав ворота.
На 24-й Мантуан точно навесил в центр штрафной, и Соболев пробил головой в створ с линии вратарской. Вратарь «Пари НН» Никита Медведев справился с его ударом.
Добавим, что на 11-й минуте Соболев пробил головой после подачи Максима Глушенкова с углового, но Александр Трошечкин успел подставить ногу.
Изображения: кадры трансляции «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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