Соболев из центра штрафной пробил мимо штанги в 1-м тайме матча с «Пари НН». Через 4 минуты форвард «Зенита» головой не забил с линии вратарской

Александр Соболев упустил два голевых момента в матче «Зенит» – «Пари НН».

28-летний нападающий проводит 20-й матч в Мир РПЛ в составе клуба из Санкт-Петербурга после перехода из «Спартака». В его активе гол и результативный пас.

На 20-й минуте Александр развернул Свена Карича в центре штрафной после паса Вендела . У форварда было много свободного пространства, но он несильно катнул мяч, и тот прокатился рядом со штангой, миновав ворота.

На 24-й Мантуан точно навесил в центр штрафной, и Соболев пробил головой в створ с линии вратарской. Вратарь «Пари НН » Никита Медведев справился с его ударом.

Добавим, что на 11-й минуте Соболев пробил головой после подачи Максима Глушенкова с углового, но Александр Трошечкин успел подставить ногу.

Изображения: кадры трансляции «Матч ТВ»

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