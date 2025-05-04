Флик о вратарях «Барсы»: «С «Интером» и «Реалом» сыграет Шченсны. Рад возвращению тер Стегена»
Ханси Флик рассчитывает на Войчеха Шченсного в матчах с «Интером» и «Реалом».
Сегодня за «Барселону» впервые с сентября сыграл Марк-Андре тер Стеген. Голкипер восстановился после травмы колена. Каталонцы обыграли «Вальядолид» (2:1).
«В Лиге чемпионов и против «Реала» сыграет Шченсны. Я очень рад возвращению тер Стегена», – заявил главный тренер «Барселоны» Флик, отвечая на вопрос о вратарях команды.
«Барселона» сыграет ответный матч ЛЧ против «Интера» 6 мая. Игра с «Реалом» в Ла Лиге пройдет 11 мая.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito TV
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