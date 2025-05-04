«Спартак» при Станковиче лишился шансов на чемпионство на тур раньше, чем в прошлом сезоне при Абаскале и Слишковиче
«Спартак» лишился шансов не чемпионство раньше, чем в прошлом сезоне.
Сегодня команда тренера Деяна Станковича сыграла вничью с «Факелом» (0:0) и лишилась шансов на победу в Мир РПЛ.
«Спартак» лишился шансов на чемпионство на тур и неделю раньше, чем в прошлом сезоне. В прошлом году это случилось 11 мая, в 28-м туре.
В прошлом сезоне «Спартак» начал сезон под руководством Гильермо Абаскаля. 14 апреля его уволили, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.
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