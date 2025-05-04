У Ливая 0+0 в РПЛ за 9 матчей. В Кубке у форварда «Спартака» один гол
Ливай Гарсия не отличился результативными действиями за «Спартак» в РПЛ.
Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ. Форвард провел на поле весь матч, ставший для него 9-м в чемпионате.
Игрок, перешедший зимой из АЕК за 20 млн евро и бонусы, провел 12-й матч за команду во всех турнирах.
За это время он отличился лишь раз – забил гол в игре с «Динамо» (2:1) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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