У Ливая 0+0 в РПЛ за 9 матчей. В Кубке у форварда «Спартака» один гол

Ливай Гарсия не отличился результативными действиями за «Спартак» в РПЛ.

Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Факелом » (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ . Форвард провел на поле весь матч, ставший для него 9-м в чемпионате.

Игрок, перешедший зимой из АЕК за 20 млн евро и бонусы, провел 12-й матч за команду во всех турнирах.

За это время он отличился лишь раз – забил гол в игре с «Динамо» (2:1) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.