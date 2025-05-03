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«Рубин» о проигрыше «Краснодару» на «Ozon Арене»: «Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы. Одна звезда»

В телеграм-канале «Рубина» пошутили о названии стадиона «Краснодара».

Казанцы уступили «быкам» на «Ozon Арене» со счетом 1:2 в 27-м туре Мир РПЛ.

После этого «Рубин» опубликовал картинку с отзывом на странице стадиона в «Яндексе».

«Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы здесь. Одна звезда», – написано на изображении.

Картинка сопровождается еще одной шуткой: «Долго бились с хозяином, но в итоге очки так и не выдали…»

Левников после ВАР не удалил Тормену за фол на Даку, когда игрок «Рубина» под углом выходил к воротам «Краснодара». Защитник толкнул соперника и сыграл рукой, судья дал ему желтую

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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