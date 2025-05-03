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  • Мусаев про 2:1 с «Рубином»: «Краснодар» справился с давлением. Была необъяснимая ситуация с ВАР, не понимаю, зачем главного арбитра позвали смотреть»
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Мусаев про 2:1 с «Рубином»: «Краснодар» справился с давлением. Была необъяснимая ситуация с ВАР, не понимаю, зачем главного арбитра позвали смотреть»

Мурад Мусаев отметил сложность игры с «Рубином» (2:1).

– Как и ожидалось, получилась очень сложная игра. Забили быстрый гол с пенальти, потом был момент у Кордобы… Затем была необъяснимая ситуация, когда пошли смотреть ВАР: игрок соперника в момент касания мяча руки просто лежал. И лежал в направлении углового флага. Не понимаю, зачем главного арбитра позвали смотреть ВАР.

После этого мы стали играть как‑то скованно, чуть‑чуть упрощали игру. А нужно было продолжать играть, ведь начало было хорошим.

Во втором тайме тоже были подходы, сзади сыграли довольно надежно. «Рубин» один раз простил нас, но и у нас были шансы увеличить преимущество.

Главное, что мы набрали три очка. Вес каждого очка очень высок, но ребята справились с давлением. Сейчас нужно чуть остыть и готовиться к ЦСКА.

– С чем была связана замена Черникова?

– Желтой карточкой. Я боялся, что судья покажет ему вторую. Саша играет жестко, а он уходил от борьбы, чтобы не рисковать. Это только из‑за карточки.

– Вы были уверены в Сперцяне, когда он пошел бить пенальти?

– Даже не обсуждалось. Он наш пенальтист. Он четко понимает, где ошибся ранее, – отметил главный тренер «Краснодара».

Левников после ВАР не удалил Тормену за фол на Даку, когда игрок «Рубина» под углом выходил к воротам «Краснодара». Защитник толкнул соперника и сыграл рукой, судья дал ему желтую

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoМатч ТВ
logoРубин
видеоповторы
logoАлександр Черников
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