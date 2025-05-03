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  • Левников после ВАР не удалил Тормену за фол на Даку, когда игрок «Рубина» под углом выходил к воротам «Краснодара». Защитник толкнул соперника и сыграл рукой, судья дал ему желтую
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Левников после ВАР не удалил Тормену за фол на Даку, когда игрок «Рубина» под углом выходил к воротам «Краснодара». Защитник толкнул соперника и сыграл рукой, судья дал ему желтую

Кирилл Левников не удалил Витора Тормену за фол перед штрафной «Краснодара».

«Краснодар» принимает «Рубин» в 27-м утре Мир РПЛ (2:0, первый тайм).

На 15-й минуте форвард казанцев Мирлинд Даку врывался на пространство перед штрафной хозяев и попытался прорваться к воротам под углом. Защитник «быков» Тормена подтолкнул соперника в силовой борьбе и оттянутой рукой откинул мяч назад.

Левников показал бразильцу желтую карточку и назначил штрафной. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор момента на предмет возможной красной карточки.

После оценки эпизода Левников оставил первоначальное решение в силе.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Левников
logoРубин
logoсудьи
видеоповторы
logoВитор Тормена
logoМирлинд Даку
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