«Краснодар» выиграл 7 из 8 последних матчей в РПЛ и идет первым. У «Зенита» на 7 очков меньше и игра в запасе
«Краснодар» одержал третью победу подряд.
Команда Мурада Мусаева победила «Рубин» (2:1) в 27-м туре Мир РПЛ. Ранее были обыграны «Динамо» Махачкала (3:2) и «Ахмат» (3:1).
В последних восьми матчах в чемпионате у «быков» семь побед. Единственное поражение – от «Зенита» (1:4) 13 апреля.
В таблице «Краснодар» опережает петербуржцев на 7 очков, но действующие чемпионы страны провели на матч меньше.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости