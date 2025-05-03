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«Краснодар» выиграл 7 из 8 последних матчей в РПЛ и идет первым. У «Зенита» на 7 очков меньше и игра в запасе

«Краснодар» одержал третью победу подряд.

Команда Мурада Мусаева победила «Рубин» (2:1) в 27-м туре Мир РПЛ. Ранее были обыграны «Динамо» Махачкала (3:2) и «Ахмат» (3:1).

В последних восьми матчах в чемпионате у «быков» семь побед. Единственное поражение – от «Зенита» (1:4) 13 апреля.

В таблице «Краснодар» опережает петербуржцев на 7 очков, но действующие чемпионы страны провели на матч меньше.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
logoЗенит
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
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