«Краснодар» выиграл 7 из 8 последних матчей в РПЛ и идет первым. У «Зенита» на 7 очков меньше и игра в запасе

«Краснодар» одержал третью победу подряд.

Команда Мурада Мусаева победила «Рубин » (2:1) в 27-м туре Мир РПЛ . Ранее были обыграны «Динамо» Махачкала (3:2) и «Ахмат» (3:1).

В последних восьми матчах в чемпионате у «быков» семь побед. Единственное поражение – от «Зенита » (1:4) 13 апреля.

В таблице «Краснодар » опережает петербуржцев на 7 очков, но действующие чемпионы страны провели на матч меньше.