«Париж» впервые за 46 лет вышел в Лигу 1. В чемпионате будут два клуба из столицы Франции впервые с сезона-1989/90
«Париж» вышел в Лигу 1.
Команда из столицы Франции досрочно гарантировала себе выход в высший дивизион.
В 33-м туре Лиги 2 «Париж» сыграл вничью с «Мартигом» (1:1) и теперь точно не опустится ниже второго места в турнирной таблице.
За тур до финиша команда отстает от лидирующего «Лорьяна» на 2 балла.
«Париж» в последний раз выступал в элитном дивизионе Франции в сезоне‑1978/79. Лучший результат команды – 12‑е место в сезоне‑1972/73.
Кроме того, впервые с сезона-1989/90 два клуба из столицы сыграют в высшей французской лиге – «ПСЖ» и «Париж».
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