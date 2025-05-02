«Париж» впервые за 46 лет вышел в Лигу 1. В чемпионате будут два клуба из столицы Франции впервые с сезона-1989/90

«Париж» вышел в Лигу 1.

Команда из столицы Франции досрочно гарантировала себе выход в высший дивизион.

В 33-м туре Лиги 2 «Париж» сыграл вничью с «Мартигом» (1:1) и теперь точно не опустится ниже второго места в турнирной таблице.

За тур до финиша команда отстает от лидирующего «Лорьяна» на 2 балла.

«Париж » в последний раз выступал в элитном дивизионе Франции в сезоне‑1978/79. Лучший результат команды – 12‑е место в сезоне‑1972/73.

Кроме того, впервые с сезона-1989/90 два клуба из столицы сыграют в высшей французской лиге – «ПСЖ » и «Париж».