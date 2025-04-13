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  • Матч женского «Лиона» посетили около 100 собак. Владельцев с питомцами пускали бесплатно, им выделили отдельную трибуну, животным предоставили коврики для мочеиспускания, миски для питья и еды
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Матч женского «Лиона» посетили около 100 собак. Владельцев с питомцами пускали бесплатно, им выделили отдельную трибуну, животным предоставили коврики для мочеиспускания, миски для питья и еды

Около 100 владельцев собак бесплатно посетили матч женского «Лиона».

«Лион» совместно со спонсором Kléber организовал акцию «Wouf Match» («Гав Матч» – Спортс’‘) в рамках игры с «Парижем» (2:2). Владельцы собак могли пройти на стадион бесплатно в сопровождении питомцев. Также им предлагалось приглашение еще на одного человека. Таким образом клуб стремился привлечь на стадион новую аудиторию.

Для болельщиков с собаками была выделена отдельная трибуна. Чтобы обеспечить беспроблемное проведение мероприятия, хозяев обязали держать животных на поводке и предъявить сведения о вакцинации своих подопечных.

Для собак были выделены ветеринары, коврики для мочеиспускания, миски для питья и еды.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
животные и спорт
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