Матч женского «Лиона» посетили около 100 собак. Владельцев с питомцами пускали бесплатно, им выделили отдельную трибуну, животным предоставили коврики для мочеиспускания, миски для питья и еды
Около 100 владельцев собак бесплатно посетили матч женского «Лиона».
«Лион» совместно со спонсором Kléber организовал акцию «Wouf Match» («Гав Матч» – Спортс’‘) в рамках игры с «Парижем» (2:2). Владельцы собак могли пройти на стадион бесплатно в сопровождении питомцев. Также им предлагалось приглашение еще на одного человека. Таким образом клуб стремился привлечь на стадион новую аудиторию.
Для болельщиков с собаками была выделена отдельная трибуна. Чтобы обеспечить беспроблемное проведение мероприятия, хозяев обязали держать животных на поводке и предъявить сведения о вакцинации своих подопечных.
Для собак были выделены ветеринары, коврики для мочеиспускания, миски для питья и еды.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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