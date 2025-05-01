Черчесов о возможном назначении в «Динамо»: «Готов к общению. Туда нужно приходить с одной целью – брать РПЛ. Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера»
Сегодня бело-голубые объявили об уходе Марцела Лички с поста главного тренера. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Черчесов возглавлял «Динамо» с апреля 2014-го по июль 2015 года.
– С трудом дозвонился до вас. Где сейчас находитесь?
– В горах в родной Осетии.
– Вы в курсе, что Личка уволен с поста главного тренера «Динамо»?
– Ах вот почему у меня столько пропущенных... Узнал эту новость только от вас.
– То есть из «Динамо» пока не звонили?
– Никто не звонил.
– А если такой звонок поступит, какой станет ваша реакция?
– Повторю то, что говорил в конце марта. Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера – это факт. «Динамо» даже не может, а должно брать золото – тоже факт. А еще один факт заключается в том, что если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению.
Со своей стороны скажу так: приходить в «Динамо» нужно только с одной целью – брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно, да и времени у меня нет – все-таки не 50 лет, пора брать трофей в России.
Что касается состава, то у бело-голубых для этого есть почти все – образно говоря, для борьбы за чемпионство нужно сделать один шаг. А есть клубы, которым требуется два. Или даже три, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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