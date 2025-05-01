Личку в «Динамо» может сменить босниец Якирович из «Кайсериспора» (Иван Карпов)
Сергей Якирович может стать новым главным тренером «Динамо».
Ранее московский клуб объявил об отставке Марцела Лички. Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.
По информации инсайдера Иван Карпова, одним из кандидатов на тренерский пост стал Сергей Якирович из «Кайсериспора».
48-летний тренер известен по работе в загребском «Динамо». С ним Сергей выиграл чемпионат и Кубок Хорватии в прошлом сезоне. В сентябре «Динамо» и Якирович прекратили сотрудничество после поражения от «Баварии» в ЛЧ со счетом 2:9.
В январе босниец возглавил «Кайсериспор», с которым выиграл в Турции 7 из 12 матчей.
Отмечается, что Якирович предпочитает схему 4-2-3-1, по которой играют бело-голубые. Сейчас «Динамо» занимает 5-е место в Мир РПЛ, клуб вылетел из Фонбет Кубка России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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