Личку в «Динамо» может сменить босниец Якирович из «Кайсериспора» (Иван Карпов)

Сергей Якирович может стать новым главным тренером «Динамо».

Ранее московский клуб объявил об отставке Марцела Лички . Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.

По информации инсайдера Иван Карпова, одним из кандидатов на тренерский пост стал Сергей Якирович из «Кайсериспора ».

48-летний тренер известен по работе в загребском «Динамо». С ним Сергей выиграл чемпионат и Кубок Хорватии в прошлом сезоне. В сентябре «Динамо» и Якирович прекратили сотрудничество после поражения от «Баварии» в ЛЧ со счетом 2:9.

В январе босниец возглавил «Кайсериспор», с которым выиграл в Турции 7 из 12 матчей.

Отмечается, что Якирович предпочитает схему 4-2-3-1, по которой играют бело-голубые. Сейчас «Динамо » занимает 5-е место в Мир РПЛ , клуб вылетел из Фонбет Кубка России.