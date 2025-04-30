«Локомотиву» интересны Комличенко и Сутормин из «Ростова» и Вера, Руденко и Фаринья из «Химок» (Иван Карпов)
«Локомотив» может подписать Николая Комличенко.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что железнодорожники интересуются форвардом «Ростова». Также привлек их внимание Алексей Сутормин.
К тому же московский клуб изучает возможность приобретения выступающих за «Химки» Александра Руденко, Лукаса Веры и Эдгардо Фариньи.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости