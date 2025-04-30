«Локомотиву» интересны Комличенко и Сутормин из «Ростова» и Вера, Руденко и Фаринья из «Химок» (Иван Карпов)

«Локомотив» может подписать Николая Комличенко.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что железнодорожники интересуются форвардом «Ростова ». Также привлек их внимание Алексей Сутормин .

К тому же московский клуб изучает возможность приобретения выступающих за «Химки » Александра Руденко , Лукаса Веры и Эдгардо Фариньи.