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  • Советник Лапорты о финале с «Реалом»: «Три пенальти в пользу «Барсы» не назначили. Судьи знали – если они укажут на точку, все скажут, что «Мадрид» был прав в своих заявлениях»
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Советник Лапорты о финале с «Реалом»: «Три пенальти в пользу «Барсы» не назначили. Судьи знали – если они укажут на точку, все скажут, что «Мадрид» был прав в своих заявлениях»

Советник главы «Барсы» считает, что судья не дал три пенальти в ворота «Реала».

Каталонцы обыграли «Мадрид» (3:2) в финальном матче турнира. Ранее Энрик Масип заявлял: «Было два пенальти – на Ферране и Кубарси. Учитывая споры вокруг матча, мог ли он закончиться одиннадцатиметровым?»

На 43-й минуте полузащитник «Барсы» Дани Ольмо подал угловой, на дальней штанге боролись Пау Кубарси и Дани Себальос. Кубарси мог занести мяч в ворота «Реала», но упал в борьбе с Себальосом. Арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не усмотрел фола в этом эпизоде.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Мадрида» Антонио Рюдигер зацепил ногу вингера «Барсы» Феррана Торреса, разворачивавшегося в штрафной площади. Испанец упал на газон. Главный судья также не зафиксировал нарушения правил.

«Я видел три пенальти в пользу «Барселоны», которые не были назначены.

В чемпионате эти моменты рассмотрели бы [арбитры ВАР]. Но мы оказались в ситуации, где на судей оказывалось такое давление, что они знали: если они будут ставить пенальти, все потом скажут, что «Реал» был прав в своих заявлениях», – заявил в эфире Radioestadio Noche советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Перед класико на клубном ТВ «Реала» вышли сюжеты с критикой арбитра Бенгоэчеа. После матча Real Madrid TV также критиковал судей.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Onda Cero
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logoЛа Лига
Real Madrid TV
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Энрик Масип
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