Советник Лапорты о финале с «Реалом»: «Три пенальти в пользу «Барсы» не назначили. Судьи знали – если они укажут на точку, все скажут, что «Мадрид» был прав в своих заявлениях»
Каталонцы обыграли «Мадрид» (3:2) в финальном матче турнира. Ранее Энрик Масип заявлял: «Было два пенальти – на Ферране и Кубарси. Учитывая споры вокруг матча, мог ли он закончиться одиннадцатиметровым?»
На 43-й минуте полузащитник «Барсы» Дани Ольмо подал угловой, на дальней штанге боролись Пау Кубарси и Дани Себальос. Кубарси мог занести мяч в ворота «Реала», но упал в борьбе с Себальосом. Арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не усмотрел фола в этом эпизоде.
На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Мадрида» Антонио Рюдигер зацепил ногу вингера «Барсы» Феррана Торреса, разворачивавшегося в штрафной площади. Испанец упал на газон. Главный судья также не зафиксировал нарушения правил.
«Я видел три пенальти в пользу «Барселоны», которые не были назначены.
В чемпионате эти моменты рассмотрели бы [арбитры ВАР]. Но мы оказались в ситуации, где на судей оказывалось такое давление, что они знали: если они будут ставить пенальти, все потом скажут, что «Реал» был прав в своих заявлениях», – заявил в эфире Radioestadio Noche советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты.
Перед класико на клубном ТВ «Реала» вышли сюжеты с критикой арбитра Бенгоэчеа. После матча Real Madrid TV также критиковал судей.
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