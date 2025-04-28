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  • Советник Лапорты Масип о финале Кубка: «Было два пенальти – на Ферране и Кубарси. Учитывая споры вокруг матча, мог ли он закончиться одиннадцатиметровым?»
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Советник Лапорты Масип о финале Кубка: «Было два пенальти – на Ферране и Кубарси. Учитывая споры вокруг матча, мог ли он закончиться одиннадцатиметровым?»

Энрик Масип считает, что «Барселона» заслужила 2 пенальти в финале Кубка Испании.

Каталонцы обыграли «Реал» (3:2) в финальном матче турнира.

На 43-й минуте полузащитник «Барсы» Дани Ольмо закрутил мяч с углового, где на дальней штанге боролись Пау Кубарси и Дани Себальос. Кубарси мог занести мяч в пустую часть ворот «Реала», но упал в борьбе с Себальосом. Арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не усмотрел фола в этом эпизоде.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Мадрида» Антонио Рюдигер зацепил ногу вингера «Барсы» Феррана Торреса, разворачивавшегося в штрафной площади. Испанец упал на газон. Главный судья также не зафиксировал нарушения правил.

«На мой взгляд, было два пенальти. Для меня пенальти на Ферране очевиден, а другой – захват Кубарси.

Может ли кто-нибудь представить, что при всех спорах вокруг финала он закончился бы одиннадцатиметровым?» – сказал советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Лапорта о «Реале» и судьях перед финалом Кубка: «В этом была их стратегия, «Барса» не ввязывалась в этот бардак – мы хотели говорить о футболе. Судейство никогда не бывает идеальным, мне оно понравилось»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
logoсудьи
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logoРеал Мадрид
видеоповторы
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoАнтонио Рюдигер
logoЖоан Лапорта
logoПау Кубарси
logoФерран Торрес
Энрик Масип
logoДани Себальос
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