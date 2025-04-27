Рюдигер сбил Феррана в штрафной «Реала» на 4-й добавленной. Итурральде считает, что это пенальти: «Он зацепил опорную ногу»

Действия Антонио Рюдигера могли привести к пенальти.

В финале Кубка Испании на 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Реала » зацепил ногу вингера «Барселоны» Феррана Торреса , разворачивавшегося в штрафной площади. Испанец упал на газон.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не зафиксировал нарушения правил.

По мнению экс-арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалес , следовало свистнуть: «Как по мне, это пенальти. Он зацепил опорную ногу. Но в этом случае решать полевому судье, а не ВАР, вмешательство видеоассистента не требуется, потому что здесь вопрос критериев, это не «явная и очевидная ошибка».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»