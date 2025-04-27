Рюдигер сбил Феррана в штрафной «Реала» на 4-й добавленной. Итурральде считает, что это пенальти: «Он зацепил опорную ногу»
Действия Антонио Рюдигера могли привести к пенальти.
В финале Кубка Испании на 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Реала» зацепил ногу вингера «Барселоны» Феррана Торреса, разворачивавшегося в штрафной площади. Испанец упал на газон.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не зафиксировал нарушения правил.
По мнению экс-арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалес, следовало свистнуть: «Как по мне, это пенальти. Он зацепил опорную ногу. Но в этом случае решать полевому судье, а не ВАР, вмешательство видеоассистента не требуется, потому что здесь вопрос критериев, это не «явная и очевидная ошибка».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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