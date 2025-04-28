«Клуб, плативший Негрейре 18 лет, учит, как надо себя вести. Не знаю, что серьезнее – ролики или выплаты вице-президенту CTA». Журналист Сиро Лопес о словах Масипа про давление «Реала» на судей
Ранее советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты заявил, что критика судей со стороны мадридцев сказалась на судействе Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа в класико в финале Кубка Испании: «Было оказано зверское давление».
«Замечания Энрика Масипа показались мне очень забавными. Он хочет учить, как вести себя с судьями, говорит, что мы не должны давить на них, что они никогда не помогали «Барсе»... Что ж, возможно, он забыл, что за два с половиной года в их ворота не было назначено ни одного пенальти, что является историческим событием.
Клуб, который платил Негрейре в течение 18 лет, хочет учить, как надо себя вести, и делает вид, что никто об этом не говорит. Я не знаю, что серьезнее – ролики [на клубном телевидении] или выплаты вице-президенту Технического комитета судей в течение 18 лет», – сказал журналист.
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