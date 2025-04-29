Попов о современной еде: «Ужасная. Раньше было меньше химии, были ГОСТы, в деревнях химикатами не пользовались. Это влияет на футболистов»
Ранее бывший защитник сборной России Виктор Онопко заявил, что в детстве ел голубей: «Даже вкуснее курицы. Подстреливали, разводили костер, как шашлык зажаривали».
«Видимо, в его регионе это было нормой, как в Корее есть собак. Может, он из деревни. Плюс времена разрухи, когда не было разнообразия в пище.
Я голубей не ел, а ел курицу и «ножки Буша». Онопко сказал, что голуби вкуснее курицы? Ха-ха, возможно, но я не знаю. Мясо должно быть жестче, потому что это дикие птицы, у них наработана мускулатура. Они не могут быть мягче курицы, которая сидит и не развивает свою мускулатуру. Я ел перепелку – жестко.
Не было раньше никакой такой диеты, просто раньше было более сбалансированное питание, меньше химии. Были ГОСТы, в деревнях химикатами не пользовались, а сейчас даже там ими пользуются, чтобы курицы быстрее росли.
А раньше выпускали в поле, чтобы травку поклевали, отрубей в корыто свиньям накидали, все замесили. Сейчас в деревнях мясо хуже качеством, чем раньше.
Современное питание влияет на футболистов, оно очень ужасное. Причем все это идет с детства. Питание имеет накопительный эффект. Если с малых лет еще питаться неправильно, то у тебя неправильно формируются внутренние органы», – сказал бывший защитник «Рубина».
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