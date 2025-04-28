Онопко ел голубей в детстве: «Даже вкуснее курицы. Подстреливали, разводили костер, как шашлык зажаривали»
– Были рогатки. Клали камешки, натягивали резинку и целились в воробьев. Это меня старшие друзья научили, говорили, что мясо вкусное. Скворцы, воробьи и голуби. У последних мяса больше.
Друзья отстреливали, я не стрелял, я не любил убивать. Они делали самострелы, почти как ружье, туда клали маленький железный шарик и подстреливали голубей. Разводили костер, как курицу зажаривали, как шашлык на палке. Мясо даже вкуснее, чем у курицы.
Это было даже не от голода, потому что родители всегда работали и всегда еда была, я никогда не голодал.
– У вас была цитата: «Скворцы еще вкуснее, но их тяжело было поймать». Почему?
– Они были шустрее и поумнее, а воробьи кучами летают. Если стреляешь, то кого‑то зацепишь. Воробьи более несообразительные, – сказал член тренерского штаба сборной России.
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