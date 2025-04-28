Маттеус о поведении Рюдигера в финале Кубка Испании: «Оно должно иметь последствия даже внутри сборной, это было неприемлемо. Антонио много раз провоцировал, но это последняя капля»

Лотар Маттеус осудил поведение Антонио Рюдигера в финале Кубка Испании.

«Реал» уступил «Барселоне» со счетом 2:3 в решающем матче турнира.

В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили.

«Антонио Рюдигер в финале Кубка Испании продемонстрировал поведение, которое было абсолютно неприемлемым и которого я никогда раньше не видел. Рюдигер много раз провоцировал, но эпизод в матче с «Барсой» стал последней каплей.

Я считаю, что поведение Рюдигера должно иметь последствия даже внутри сборной, независимо от его спортивной ценности для команды. Я думаю, что мы не должны закрывать на это глаза и что последствия будут соответствующими.

Рюдигер по праву носит футболку сборной Германии, учитывая его достижения за клуб. Он также должен знать, как ему следует себя вести. Для многих болельщиков и детей такие игроки, как он, являются примером для подражания. Как вице-капитан сборной, он является еще большим примером для подражания, чем другие игроки.

Футбол основан не только на спортивных ценностях, но и на других ценностях. Рюдигер попрал эти ценности», – написал бывший капитан сборной Германии в своей колонке.

В отношении Рюдигера не будет санкций от DFB за поведение в финале Кубка, скорее всего. Феллер сказал: «Он слишком сильно поддался напряженной обстановке вокруг «Реала» перед матчем»

Рюдигеру грозит бан на 4-12 матчей. Защитник «Реала» бросил кусок льда в судью и был удален в финале Кубка Испании с «Барсой»