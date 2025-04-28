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  • В отношении Рюдигера не будет санкций от DFB за поведение в финале Кубка, скорее всего. Феллер сказал: «Он слишком сильно поддался напряженной обстановке вокруг «Реала» перед матчем»
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В отношении Рюдигера не будет санкций от DFB за поведение в финале Кубка, скорее всего. Феллер сказал: «Он слишком сильно поддался напряженной обстановке вокруг «Реала» перед матчем»

Руди Феллер высказался о поведении Антонио Рюдигера в финале Кубка Испании.

В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала Кубка Испании главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили.

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер в интервью Sportinformationsdienst не упомянул о возможных санкциях в отношении Рюдигера со стороны Немецкого футбольного союза (DFB). 

«Тони – отличный игрок, но, как представитель сборной, он должен демонстрировать класс не только на поле, но и в поведении. Он справедливо требует к себе уважения, но сам также обязан проявлять его по отношению ко всем без исключения. 

В этом случае он и некоторые его партнеры по команде слишком сильно поддались крайне напряженной обстановке, которая, к сожалению, уже не раз окружала клуб до начала матчей», – сказал Руди Феллер

Хаманн призвал временно не вызывать Рюдигера в сборную Германии из-за поведения в финале Кубка Испании: «DFB должен отстранить Антонио. У него не первый раз проблемы с самообладанием»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Spiegel
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Руди Феллер
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