Рюдигер не смог продолжить игру с «Барсой» из-за острой боли в колене – он достиг своего предела. Растет вероятность, что защитнику «Реала» потребуется операция (Marca)
Антонио Рюдигер рискует получить серьезную травму колена.
Защитник «Реала» был заменен на 111-й минуте матча с «Барселоной» в финале Кубка Испании (2:3) из-за проблем с коленом. Ранее сообщалось, что Рюдигер играет с болью в колене последние несколько месяцев.
Как сообщает Marca, в субботнем класико немец «достиг предела» и не смог продолжить игру из-за острой боли в правом колене. В связи с этим растет вероятность того, что по окончании сезона защитнику потребуется операция.
Также отмечается, что Рюдигер ранее получал травмы обоих коленей. На данный момент приоритетом футболиста является восстановление к началу следующего сезона.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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