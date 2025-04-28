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  • Рюдигер не смог продолжить игру с «Барсой» из-за острой боли в колене – он достиг своего предела. Растет вероятность, что защитнику «Реала» потребуется операция (Marca)
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Рюдигер не смог продолжить игру с «Барсой» из-за острой боли в колене – он достиг своего предела. Растет вероятность, что защитнику «Реала» потребуется операция (Marca)

Антонио Рюдигер рискует получить серьезную травму колена.

Защитник «Реала» был заменен на 111-й минуте матча с «Барселоной» в финале Кубка Испании (2:3) из-за проблем с коленом. Ранее сообщалось, что Рюдигер играет с болью в колене последние несколько месяцев.

Как сообщает Marca, в субботнем класико немец «достиг предела» и не смог продолжить игру из-за острой боли в правом колене. В связи с этим растет вероятность того, что по окончании сезона защитнику потребуется операция.

Также отмечается, что Рюдигер ранее получал травмы обоих коленей. На данный момент приоритетом футболиста является восстановление к началу следующего сезона.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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