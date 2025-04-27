«Кубарси не смог дотянуться до мяча, поэтому фол Себальоса, наказуемый сам по себе, не имеет значения здесь». Экс-арбитр Итурральде о падении защитника «Барсы» в штрафной «Реала»

Экс-арбитр не считает, что за падение Пау Кубарси стоило поставить пенальти.

«Барселона » обыграла «Реал» (3:2) в финале Кубка Испании.

На 43-й минуте полузащитник каталонцев Дани Ольмо закрутил мяч с углового, где на дальней штанге боролись Пау Кубарси и Дани Себальос . Защитник «Барсы» мог занести мяч в пустую часть ворот «Реала», но упал в борьбе с Себальосом. Арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не усмотрел фола в этом эпизоде.

– Почему не вмешалась система ВАР?

– Потому что Гонсалес Фуэртес понимает, что центральный защитник не смог дотянуться до мяча. Поэтому потенциальный фол, хотя и наказуемый сам по себе, не имеет значения для игры

Конечно, на это можно указать. Но это не [эпизод для задействования] ВАР, потому что Кубарси не смог добраться до цели, – заявил экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес .

Изображение: кадр из трансляции

Экс-арбитр Фернандес о падении Кубарси в штрафной «Реала» после захвата Себальоса: «Это пенальти. 8 из 10 арбитров ВАР вмешались бы»