Тчуамени после 2:3 от «Барсы»: «Они празднуют наши поражения так, будто мы больше не выиграем. Мы вернемся»
Орельен Тчуамени пообещал, что «Реал» вернется после поражения от «Барселоны».
«Мадрид» вчера в Севилье уступил «Барселоне» (2:3) в финале Кубка Испании.
«Они празднуют наши поражения так, как будто мы больше не выиграем. Мы вернемся», – написал футболист «Реала» и сборной Франции Тчуамени в соцсетях.
Напомним, еще одно класико – уже в рамках Ла Лиги – состоится 11 мая.
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Орельена Тчуамени
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