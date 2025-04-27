Тчуамени после 2:3 от «Барсы»: «Они празднуют наши поражения так, будто мы больше не выиграем. Мы вернемся»

Орельен Тчуамени пообещал, что «Реал» вернется после поражения от «Барселоны».

«Мадрид » вчера в Севилье уступил «Барселоне» (2:3) в финале Кубка Испании.

«Они празднуют наши поражения так, как будто мы больше не выиграем. Мы вернемся», – написал футболист «Реала» и сборной Франции Тчуамени в соцсетях.

Напомним, еще одно класико – уже в рамках Ла Лиги – состоится 11 мая.