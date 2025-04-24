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«Реал» обжалует желтую Тчуамени в матче с «Хетафе». Хавбек пропустит класико в Ла Лиге, если получит предупреждение в следующем туре

«Реал» планирует оспорить желтую карточку Орельена Тчуамени в матче с «Хетафе».

Французский полузащитник получил предупреждение во 2-м тайме игры 33-го тура Ла Лиги (1:0) за фол на Мауро Арамбарри. В протоколе матча главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес объяснил карточку Тчуамени «фолом в борьбе за мяч по неосторожности».

Как сообщает As, в «Реале» считают, что в данном эпизоде Тчуамени сыграл в мяч, и планируют обжаловать желтую карточку полузащитника.

В случае получения предупреждения в матче с «Сельтой» в следующем туре Орельен пропустит игру с «Барселоной» 11 мая, так как это будет его пятая желтая карточка в сезоне.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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Хосе Мария Санчес Мартинес
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