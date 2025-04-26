Мбаппе не выйдет в старте «Реала» на финал с «Барсой». Форвард еще не полностью восстановился (Radio Marca)
Килиан Мбаппе не выйдет в стартовом составе «Реала» на финал Кубка Испании.
Сегодня «Реал» сыграет с «Барселоной» в Севилье в матче за трофей.
Французский форвард не смог полностью восстановиться после травмы, полученной в игре Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2), после которой он пропустил два матча «сливочных», сообщает Radio Marca.
По данным источника , «Мадрид» выйдет на матч в таком составе: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Винисиус, Родриго.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Барселона» – «Реал»: прогноз от Юры Ла Саета на финал Кубка Испании
Опубликовано: Sports
Источник: Radio Marca
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