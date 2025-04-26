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Мбаппе не выйдет в старте «Реала» на финал с «Барсой». Форвард еще не полностью восстановился (Radio Marca)

Килиан Мбаппе не выйдет в стартовом составе «Реала» на финал Кубка Испании.

Сегодня «Реал» сыграет с «Барселоной» в Севилье в матче за трофей.

Французский форвард не смог полностью восстановиться после травмы, полученной в игре Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2), после которой он пропустил два матча «сливочных», сообщает Radio Marca.

По данным источника , «Мадрид» выйдет на матч в таком составе: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Винисиус, Родриго.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Барселона» – «Реал»: прогноз от Юры Ла Саета на финал Кубка Испании

Опубликовано: Sports
Источник: Radio Marca
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoКубок Испании
logoЛа Лига
logoКласико
logoТибо Куртуа
logoФерлан Менди
logoДани Себальос
logoРауль Асенсио
logoРодриго
logoЛукас Васкес
logoОрельен Тчуамени
logoАнтонио Рюдигер
logoВинисиус Жуниор
logoФедерико Вальверде
logoДжуд Беллингем
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