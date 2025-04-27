Васкеса удалили в класико за «выражение несогласия», Беллингема – за то, что подошел к судьям «в агрессивной манере»

Стало известно, за что удалили игроков «Реала» в конце игры с «Барсой» (2:3).

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, судья финального матча Кубка Испании, показал красные карточки Лукасу Васкесу и Джуду Беллингему .

«На 120-й минуте Васкес был удален за то, что протестовал против наших решений. Он вышел на поле на несколько метров, выражая жестами несогласие (игрок был заменен на 55-й минуте – Спортс”).

По окончании игры Беллингем был удален за то, что подошел к нам в агрессивной манере, одноклубникам пришлось его сдерживать», – говорится в протоколе матча.

«Барса» с Кубком в безумном финале! Ремонтаду «Реала» прихлопнули своим камбэком