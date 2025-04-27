Васкеса удалили в класико за «выражение несогласия», Беллингема – за то, что подошел к судьям «в агрессивной манере»
Стало известно, за что удалили игроков «Реала» в конце игры с «Барсой» (2:3).
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, судья финального матча Кубка Испании, показал красные карточки Лукасу Васкесу и Джуду Беллингему.
«На 120-й минуте Васкес был удален за то, что протестовал против наших решений. Он вышел на поле на несколько метров, выражая жестами несогласие (игрок был заменен на 55-й минуте – Спортс”).
По окончании игры Беллингем был удален за то, что подошел к нам в агрессивной манере, одноклубникам пришлось его сдерживать», – говорится в протоколе матча.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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