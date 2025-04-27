Флик выиграл 2-й трофей с «Барсой» – Кубок Испании. В январе он взял Суперкубок
Ханси Флик выиграл второй трофей с «Барсой».
Немецкий специалист, возглавивший каталонский клуб прошлым летом, завоевал Кубок Испании.
В финале его «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2.
В январе Ханси Флик взял с командой Суперкубок Испании. В нынешнем сезоне сине-гранатовые претендуют еще на два трофея – Ла Лигу и Лигу чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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