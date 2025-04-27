Флик выиграл 2-й трофей с «Барсой» – Кубок Испании. В январе он взял Суперкубок

Ханси Флик выиграл второй трофей с «Барсой».

Немецкий специалист, возглавивший каталонский клуб прошлым летом, завоевал Кубок Испании .

В финале его «Барселона » обыграла «Реал » со счетом 3:2.

В январе Ханси Флик взял с командой Суперкубок Испании . В нынешнем сезоне сине-гранатовые претендуют еще на два трофея – Ла Лигу и Лигу чемпионов.