Николич о судействе: «Ни разу судья не назначал в ворота ЦСКА пенальти, только ВАР. Это вызывает раздражение, больше не буду ничего говорить»

Марко Николич выразил недовольство ВАР после матча со «Спартаком».

Встреча 26-го тура Мир РПЛ завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.

По ходу игры арбитры на ВАР дважды приглашали главного судью Кирилла Левникова посмотреть повтор на предмет возможного пенальти в пользу красно-белых. В первом случае Левников 11-метровый не назначил , во втором – указал на точку.

«Каждое дерби для меня – особенное. Один из самых эмоциональных матчей в карьере, сравнится только с сербским дерби.

Мы очень мало пропускаем в этом году. В 2025-м вообще всего один раз с игры пропустили. Ни разу судья не назначал нам пенальти, только ВАР. Это вызывает раздражение, но больше не буду ничего говорить», – сказал главный тренер ЦСКА .