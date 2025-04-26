Станкович про 1:2 с ЦСКА: «Беру вину на себя, ребята бились. «Спартак» мог сыграть и хуже. Не согласен, что не контролирую команду»
Сегодня красно-белые уступили ЦСКА в 26-м туре Мир РПЛ – 1:2.
– Как обстоит в команде дело с дисциплиной? Сегодня «Спартак» пропустил, потеряв концентрацию, едва отыгравшись. В прошлых матчах к точке бить пенальти подходили не те люди... Бабич сегодня зачем-то удалился на ровном месте... Вы контролируете ситуацию на поле?
– Разумеется, я виноват, я не контролирую команду, да-да, конечно... Вы спрашиваете о том, что не имеет отношения к футболу. К голу сегодня привел ряд ошибок.
Понимаю, что после поражения в дерби будут такие вопросы. Беру вину на себя, я виноват во всем. Ребят мне упрекнуть не в чем. Они бились. В дерби все решают детали.
Могли бы мы сыграть лучше? Да. Но могли и хуже. Я не согласен и не могу принять то, что не контролирую команду, – сказал главный тренер «Спартака».
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