Анчелотти сомневается в форме Мбаппе, если Килиан не сыграет с «Барсой», Себальос может выйти в старте. Васкес, вероятно, будет правым защитником (Radio Marca)

Карло Анчелотти сомневается в физической форме Килиана Мбаппе.

По данным Radio Marca, если французский форвард не сыграет в завтрашнем финале Кубка Испании с «Барселоной», вместо него в центр поля выйдет Дани Себальос .

Француз, получивший повреждение в матче Лиги чемпионов «Реал» – «Арсенал» (1:2), не принял участия в играх против «Атлетика» (1:0) и «Хетафе» (1:0).

Лукас Васкес , вероятно, будет играть на позиции правого защитника.

26 апреля «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.