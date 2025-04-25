Анчелотти сомневается в форме Мбаппе, если Килиан не сыграет с «Барсой», Себальос может выйти в старте. Васкес, вероятно, будет правым защитником (Radio Marca)
Карло Анчелотти сомневается в физической форме Килиана Мбаппе.
По данным Radio Marca, если французский форвард не сыграет в завтрашнем финале Кубка Испании с «Барселоной», вместо него в центр поля выйдет Дани Себальос.
Француз, получивший повреждение в матче Лиги чемпионов «Реал» – «Арсенал» (1:2), не принял участия в играх против «Атлетика» (1:0) и «Хетафе» (1:0).
Лукас Васкес, вероятно, будет играть на позиции правого защитника.
26 апреля «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
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