Анчелотти сыграет 4-4-2 с «Барсой», Беллингем выйдет в атаке вместо Мбаппе (El Partidazo de COPE)

«Реал» сыграет в финале Кубка Испании с «Барселоной» по схеме 4-4-2.

Именно такую игровую модель собирается использовать тренер мадридцев Карло Анчелотти , сообщает El Partidazo de COPE. По данным источника, в стартовом составе «Реала » выйдут Куртуа – Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди – Вальверде, Тчуамени, Себальос, Родриго – Беллингем, Винисиус. Таким образом, вместо Килиана Мбаппе , пропустившего последние два матча из-за повреждения, в атаке сыграет Джуд Беллингем . Финал между «Барселоной» и «Реалом» пройдет сегодня в Севилье.