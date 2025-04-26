Анчелотти сыграет 4-4-2 с «Барсой», Беллингем выйдет в атаке вместо Мбаппе (El Partidazo de COPE)
«Реал» сыграет в финале Кубка Испании с «Барселоной» по схеме 4-4-2.
Именно такую игровую модель собирается использовать тренер мадридцев Карло Анчелотти, сообщает El Partidazo de COPE.
По данным источника, в стартовом составе «Реала» выйдут Куртуа – Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди – Вальверде, Тчуамени, Себальос, Родриго – Беллингем, Винисиус.
Таким образом, вместо Килиана Мбаппе, пропустившего последние два матча из-за повреждения, в атаке сыграет Джуд Беллингем.
Финал между «Барселоной» и «Реалом» пройдет сегодня в Севилье.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: El Partidazo de COPE
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