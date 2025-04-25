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«Краснодар» выиграл 6 из 7 последних матчей в РПЛ. Поражение – 1:4 от «Зенита»

«Краснодар» выиграл 6 из 7 последних матчей в РПЛ.

Сегодня команда тренера Мурада Мусаева одержала победу над махачкалинским «Динамо» – 3:2.

Единственное поражение «быков» за 7 последних матчей в Мир РПЛ – от «Зенита» (1:4).

«Краснодар» по-прежнему идет первым в РПЛ, набрав 58 очков. У «Зенита» 53 балла и игра в запасе.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
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