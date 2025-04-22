Файзулин о Семаке: «Шесть чемпионств подряд – это мощно. Да, у него суперфутболисты, но даже с ними выиграть столько титулов сложно. Он феномен в этом плане, наверное»

Виктор Файзулин считает Сергея Семака-тренера феноменом.

– Семак-тренер – феномен?

– Феномен не феномен, но он делает ровно то, что должен делать. Семак – молодец, нигде не срывался. У него все ровно. Он мудрый, умный парень. Все четко делает.

Да, у него суперфутболисты, но даже с ними выиграть столько титулов очень сложно. «Зенит» всегда располагал качественными футболистами, однако далеко не все тренеры брали с ними золото.

Шесть чемпионств подряд – это мощно. Здесь нужно перед Богданычем шляпу снять. В этом плане, наверное, он феномен, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».