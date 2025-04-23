«Аль-Хилаль» готов заплатить «Барсе» 100 млн евро за Рафинью. Вингеру предложили 200 млн за 4 сезона, но он не хочет менять клуб

«Аль-Хилаль» готов пойти на внушительные траты, чтобы подписать Рафинью.

Как сообщает Diario Sport, саудовский клуб делает все возможное, чтобы заполучить игрока «Барселоны».

Недавно делегация арабского клуба посетила Барселону, чтобы обсудить покупку бразильца и других интересных игроков.

Согласно информации саудовского 365Scores, клуб предложил Рафинье четырехлетний контракт на сумму 200 млн долларов, распределенную по 50 млн за каждый из четырех сезонов.

«Барселоне» «Аль-Хилаль» готов заплатить 100 миллионов евро за трансфер. Спортивные директора «Блауграны» осведомлены о ситуации и намерены сохранить игрока любыми средствами. Однако в конечном итоге решение будет принимать сам Рафинья.

Отмечается, что полузащитник в первую очередь хочет продолжить выступать за «Барсу».