Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Лаутаро – 4-й, Райс – 8-й
Рафинья Диас остается главным претендентом на «Золотой мяч».
Вингер «Барселоны», отметившийся 53 голевыми действиями в этом сезоне, занимает первое место в составленном Goal рейтинге.
Двадцатка лучших выглядит так:
1. Рафинья Диас, «Барселона».
2. Усман Дембеле, «ПСЖ».
3. Ламин Ямаль, «Барселона».
4. Лаутаро Мартинес, «Интер».
5. Мохамед Салах, «Ливерпуль».
6. Роберт Левандовски, «Барселона».
7. Педри, «Барселона».
8. Деклан Райс, «Арсенал».
9. Харри Кейн, «Бавария».
10. Килиан Мбаппе, «Реал».
11. Нуну Мендеш, «ПСЖ».
12. Джуд Беллингем, «Реал».
13. Винисиус Жуниор, «Реал».
14. Витинья, «ПСЖ».
15. Дезире Дуэ, «ПСЖ».
16. Майкл Олисе, «Бавария».
17. Александер Исак, «Ньюкасл».
18. Букайо Сака, «Арсенал».
19. Виктор Дьокереш, «Спортинг».
20. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости