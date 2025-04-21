  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Лаутаро – 4-й, Райс – 8-й
75

Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Лаутаро – 4-й, Райс – 8-й

Рафинья Диас остается главным претендентом на «Золотой мяч».

Вингер «Барселоны», отметившийся 53 голевыми действиями в этом сезоне, занимает первое место в составленном Goal рейтинге.

Двадцатка лучших выглядит так:

1. Рафинья Диас, «Барселона».

2. Усман Дембеле, «ПСЖ».

3. Ламин Ямаль, «Барселона».

4. Лаутаро Мартинес, «Интер».

5. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

6. Роберт Левандовски, «Барселона».

7. Педри, «Барселона».

8. Деклан Райс, «Арсенал».

9. Харри Кейн, «Бавария».

10. Килиан Мбаппе, «Реал».

11. Нуну Мендеш, «ПСЖ».

12. Джуд Беллингем, «Реал».

13. Винисиус Жуниор, «Реал».

14. Витинья, «ПСЖ».

15. Дезире Дуэ, «ПСЖ».

16. Майкл Олисе, «Бавария».

17. Александер Исак, «Ньюкасл».

18. Букайо Сака, «Арсенал».

19. Виктор Дьокереш, «Спортинг».

20. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
рейтинги
logoДжуд Беллингем
logoИнтер
logoбундеслига Германия
logoРоберт Левандовски
logoВирджил ван Дейк
logoПСЖ
logoЛамин Ямаль
logoПедри
logoЛа Лига
logoМохамед Салах
logoДеклан Райс
logoБукайо Сака
logoВинисиус Жуниор
logoАлександер Исак
logoКилиан Мбаппе
logoМайкл Олисе
logoДезире Дуэ
logoАрсенал
logoВиктор Дьокереш
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoРеал Мадрид
logoРафинья Диас
logoЛиверпуль
logoВитинья
logoХарри Кейн
logoУсман Дембеле
logoНуну Мендеш
logoЛаутаро Мартинес
logoБавария
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Левандовски – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 7-й, Винисиус – 11-й
16614 апреля, 17:08
Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Кейн – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 6-й, Винисиус – 9-й
15517 марта, 14:27
Главные новости
Мостовой о том, что «Спартак» не поздравил Абаскаля с днем рождения: «Да про него вообще забыть надо. Он «Спартак» тренировал... Ужас. Говорите про футбольных людей»
1420 минут назад
Трансфер Влаховича в «Ньюкасл» обсуждается на переговорах о переходе Тонали в «Ювентус»
622 минуты назад
Месси о смерти папы римского: «Спасибо, что делали мир лучше. Нам будет вас не хватать»
1632 минуты назад
Депутат Терюшков: «Необходимо остановить гонку зарплат футболистов, регионы не заинтересованы в улучшении благосостояния легионеров. Обязанность субъектов РФ – развитие детско-юношеского спорта»
1554 минуты назад
У россиян 3 гола за «Спартак» – это худший результат в лиге. Лидирует «Локомотив» – 35 мячей
69сегодня, 16:31
Гурцкая про Ливая: «На каком основании выходит на поле? Он ничего не дает для игры. «Спартаку» хочется задать вопрос: «Как вы хотели забить с Гарсией?»
29сегодня, 16:21
«Барса» попросила Ла Лигу перенести матч с «Вальядолидом» на более ранее время, чтобы лучше подготовиться к ответной игре с «Интером»
49сегодня, 16:16
140 людей с 50+ голами в АПЛ. Вспомните самого неочевидного?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Любовница назвала Пайета «больным чудовищем» и рассказала, что он «наказывал» ее в сексуальной форме: «Я боялась за свою жизнь. Хочу помочь женщинам, позволяющим партнерам издеваться над ними»
57сегодня, 15:44
«Сельта» так играет, потому что меня там нет. Был бы я на поле, «Барса» никогда бы не выиграла у нас при счете 1:3». Мостовой о камбэке каталонцев
63сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Писарев об Умярове: «Был в расширенном списке, но другие тоже были достойны сборной. Он шесть сезонов в «Спартаке», первый сезон достойно. Продолжит себя проявлять – получит шанс, возможно»
7 минут назад
Гончаренко о том, что «был в топе», а сейчас второй год борется за выживание: «Это лучше, чем сидеть дома. Кто постоянно был наверху? Гвардиола, Анчелотти, и то – Карло в «Эвертоне» был»
443 минуты назад
Энрике о целях «ПСЖ»: «Мы стремимся к тому, чтобы творить историю, это мотивирует нас и болельщиков. Надеюсь, мы сможем побороться за все трофеи»
44 минуты назад
Джокович, Байлс и Дюплантис посетили игру «Реала» с «Атлетиком». Новак вскочил с открытым ртом после гола Вальверде на 93-й
251 минуту назадФото
«Боруссия» интересуется Кохом и контактирует с ним. Отступные защитника «Айнтрахта» летом – 18-20 млн евро
3сегодня, 16:31
Первая лига. «Торпедо» принимает «Урал»
19сегодня, 16:00Live
Гонсалес из «Эспаньола» признан лучшим тренером апреля в Ла Лиге. Он опередил Симеоне и Корберана
сегодня, 15:59
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Шабаб», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Дамаком» во вторник
сегодня, 15:55Live
Та об уходе из «Байера»: «Принял решение не продлевать контракт. Сообщил об этом клубу»
5сегодня, 15:55
Капелло считает, что «Арсенал» может пройти «ПСЖ» в ЛЧ: «Никогда не видел, чтобы английская команда играла так хорошо. За исключением «Сити»
12сегодня, 15:46