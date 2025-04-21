Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Лаутаро – 4-й, Райс – 8-й

Рафинья Диас остается главным претендентом на «Золотой мяч».

Вингер «Барселоны», отметившийся 53 голевыми действиями в этом сезоне, занимает первое место в составленном Goal рейтинге.

Двадцатка лучших выглядит так:

1. Рафинья Диас , «Барселона».

2. Усман Дембеле , «ПСЖ».

3. Ламин Ямаль , «Барселона».

4. Лаутаро Мартинес, «Интер ».

5. Мохамед Салах , «Ливерпуль».

6. Роберт Левандовски, «Барселона».

7. Педри, «Барселона».

8. Деклан Райс, «Арсенал».

9. Харри Кейн, «Бавария».

10. Килиан Мбаппе, «Реал».

11. Нуну Мендеш, «ПСЖ».

12. Джуд Беллингем, «Реал».

13. Винисиус Жуниор, «Реал».

14. Витинья, «ПСЖ».

15. Дезире Дуэ, «ПСЖ».

16. Майкл Олисе, «Бавария».

17. Александер Исак, «Ньюкасл».

18. Букайо Сака, «Арсенал».

19. Виктор Дьокереш, «Спортинг».

20. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».