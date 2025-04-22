  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рафинья давно заслужил «Золотой мяч». В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели». Кафу о вингере «Барсы»
28

«Рафинья давно заслужил «Золотой мяч». В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели». Кафу о вингере «Барсы»

Кафу считает, что Рафинья заслуживает выиграть «Золотой мяч».

В этом сезоне вингер «Барселоны» забил 15 голов и сделал 9 передач в 30 матчах Ла Лиги.

В Лиге чемпионов в его активе 12 голов и 7 передач в 12 матчах.

«Рафинья давно заслужил «Золотой мяч». В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели то, что делает не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoРафинья Диас
logoКафу
logoБарселона
logoЗолотой мяч
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу», в среду «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», матчи «МЮ» и «Ливерпуля» пройдут в воскресенье
323 минуты назад
Овечкин зажег в плей-офф НХЛ, «Авангард» и «Салават» отыгрались с 1-3, Серия А перенесла матчи из-за смерти папы, Худайбердиева и Базин завершили карьеру, Генич считает, что «Матч» сильнее Okko и другие новости
1433 минуты назад
Легендарная реклама «Не день Бекхэма»: какой бренд ее сделал?
43 минуты назадТесты и игры
Замгендиректора «Крыльев» о Зиньковском: «Мы не такие богатые, чтобы его выкупить. Продлить аренду – постараемся. Хотим сохранить состав и главного тренера»
858 минут назад
Тиаго Алькантара: «Считаю Педри не только лучшим полузащитником, но и одним из лучших игроков в мире»
25сегодня, 05:10
Хомуха о «Спартаке»: «Трансферы были на позиции, где уже есть игроки, а усиления позиций с очевидными проблемами – не произошли. Это вызывает вопросы»
8сегодня, 04:55
«Интер» устно договорился о переходе с вингером «Марселя» Луисом Энрике (Foot Mercato)
24сегодня, 04:30
Постекоглу об 1:2 с «Ноттингемом»: «Непозволительное поражение «Тоттенхэма». Мы полностью доминировали. Не должны были проиграть»
37сегодня, 04:20
Капелло о критике Анчелотти: «Это неуважение и несправедливо по отношению ко всему, чего он добился с «Реалом». Карло – лучший тренер мира по завоеванным титулам»
23вчера, 21:53
Тиаго о «Барсе»: «Слово «требл» не пугает, клуб уже добивался этого ранее. Это остается целью крупнейших клубов мира»
28вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
113 минут назад
Брандт может покинуть «Дортмунд» летом – он в клубе с 2019-го. «Вердер» следит за ситуацией, но трансфер выглядит маловероятным из-за высокой зарплаты хавбека
148 минут назад
Батчи считает, что у «Краснодара» есть чемпионский дух: «Все понимают обязанности. Вместе будем бороться и идти к нашей цели»
8сегодня, 05:23
«Первую лигу от РПЛ отделяет пропасть. Много матчей удалось посмотреть – иногда в ужас приходишь от скоростей». Семшов об уровне футбола в лигах
6сегодня, 04:45
Мэр Мадрида об отмене гола Альвареса «Реалу» с пенальти: «Это недостаток уважения. Есть команды, с которыми не поступили бы так, как поступили с «Атлетико» на его стадионе»
25вчера, 22:13
Боэ недоволен игровым временем в «Баварии». «Галатасарай» следит за ситуацией
5вчера, 21:55
Хомуха считает, что победа «Краснодара» в РПЛ важнее для российского футбола, чем 7-й подряд титул «Зенита»: «Нет таких трат, не фигурируют большие суммы. Это будет хороший пример для других»
24вчера, 21:30
«Тоттенхэм» проиграл 18 матчей в АПЛ впервые с сезона-2003/04. Дальше – игра с «Ливерпулем»
10вчера, 21:08
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Ноттингем Форест»
430вчера, 20:59
Чемпионат Испании. «Бетис» обыграл «Жирону»
360вчера, 20:57