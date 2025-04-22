«Рафинья давно заслужил «Золотой мяч». В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели». Кафу о вингере «Барсы»

Кафу считает, что Рафинья заслуживает выиграть «Золотой мяч».

В этом сезоне вингер «Барселоны» забил 15 голов и сделал 9 передач в 30 матчах Ла Лиги .

В Лиге чемпионов в его активе 12 голов и 7 передач в 12 матчах.

«Рафинья давно заслужил «Золотой мяч ». В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели то, что делает не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.