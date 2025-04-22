«Рафинья давно заслужил «Золотой мяч». В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели». Кафу о вингере «Барсы»
Кафу считает, что Рафинья заслуживает выиграть «Золотой мяч».
В этом сезоне вингер «Барселоны» забил 15 голов и сделал 9 передач в 30 матчах Ла Лиги.
В Лиге чемпионов в его активе 12 голов и 7 передач в 12 матчах.
«Рафинья давно заслужил «Золотой мяч». В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели то, что делает не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости